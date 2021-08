Ciclismo su pista, Italia quarta nel 1° round dell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre in lizza per l’oro! (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Italia dell’inseguimento femminile stampa il quarto tempo nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e domani si giocherà l’accesso alla finale per l’oro. Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Rachele Barbieri sono state precedute solamente dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e da una Germania che ha sfornato una prestazione incredibile, distruggendo il precedente record del mondo. La prima Nazione a partire è stata la Francia, la quale ha subito fatto registrare un buonissimo tempo: 4’12?502. Sintomo che, come si vociferava, la pista era particolarmente veloce. Dopo le transalpine, è stato ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) L’stampa il quarto tempo nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e domani si giocherà l’accesso alla finale per l’oro. Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Rachele Barbieri sono state precedute solamente dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e da una Germania che ha sfornato una prestazione incredibile, distruggendo il precedente record del mondo. La prima Nazione a partire è stata la Francia, la quale ha subito fatto registrare un buonissimo tempo: 4’12?502. Sintomo che, come si vociferava, laera particolarmente veloce. Dopo le transalpine, è stato ...

Advertising

8cycling : RT @GeorgeSpalluto: Buone notizie per il ciclismo su pista????. Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster chiu… - Bruno79577450 : RT @GeorgeSpalluto: Buone notizie per il ciclismo su pista????. Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster chiu… - golretzka2 : Ou ma il ciclismo su pista maschile? #giochiolimpici - GeorgeSpalluto : Buone notizie per il ciclismo su pista????. Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster… - straorzata : Olimpiadi: ciclismo su pista Record del mondo: ciao ciao #CyclingTrack -