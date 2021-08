Tokyo 2020, nuoto: Italia bronzo nella 4×100 mista maschile (Di domenica 1 agosto 2021) (Adnkronos) – L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno chiuso con il crono di 3’29?17 nuovo record Italiano. Oro agli Usa con il nuovo record del mondo (3’26?78) e argento alla Gran Bretagna che migliora il record europeo (3’27?51). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) (Adnkronos) – L’ha conquistato la medaglia distaffettaai Giochi Olimpici di. Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno chiuso con il crono di 3’29?17 nuovo recordno. Oro agli Usa con il nuovo record del mondo (3’26?78) e argento alla Gran Bretagna che migliora il record europeo (3’27?51). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

