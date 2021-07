Olimpiadi: Jacobs, ‘inizio perfetto, sono in ottime condizioni e domani voglio migliorarmi’ (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – “Un inizio di Olimpiade perfetto. L’obiettivo era qualificarsi in prima posizione per avere una buona corsia in semifinale, ma non mi aspettavo questo tempo almeno per come ho corso. Mi sento in condizioni ottime. Quale tempo per arrivare a medaglia? Non ne ho idea, lo scopriremo solo domani. voglio migliorare il 9’’94 di oggi ma non devo correre pensando al crono. Cercherò di riguardare tutti i piccoli dettagli che ho sbagliato oggi e migliorarli. Per esempio sono uscito bene dai blocchi ma ho fatto i primi passi un po’ troppo ampi. domani ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – “Un inizio di Olimpiade. L’obiettivo era qualificarsi in prima posizione per avere una buona corsia in semifinale, ma non mi aspettavo questo tempo almeno per come ho corso. Mi sento in. Quale tempo per arrivare a medaglia? Non ne ho idea, lo scopriremo solomigliorare il 9’’94 di oggi ma non devo correre pensando al crono. Cercherò di riguardare tutti i piccoli dettagli che ho sbagliato oggi e migliorarli. Per esempiouscito bene dai blocchi ma ho fatto i primi passi un po’ troppo ampi....

