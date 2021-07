LIVE Sollevamento pesi, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: record italiano di Antonino Pizzolato nello strappo, secondo dopo lo strappo (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.48 dopo lo strappo comanda dunque il cinese Lyu con 170 kg, cinque in più dell’azzurro Pizzolato, a 165 kg, mentre il turkmeno Rejepov è a 164. 9.47 LYU! Che prestazione per il 37enne! 170 kg sollevati al terzo tentativo, è il favorito per l’oro. 9.46 Altro errore per Rodallegas, che termina con 163 kg. 9.45 Non ce la fa Pizzolato, che quindi termina lo strappo con 165 kg. 9.44 Proprio a 168 kg sbaglia Rodallegas, che avrà un’altra opportunità. 9.43 Anche il turkmeno Rejepov commette un errore e ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.48locomanda dunque il cinese Lyu con 170 kg, cinque in più dell’azzurro, a 165 kg, mentre il turkmeno Rejepov è a 164. 9.47 LYU! Che prestazione per il 37enne! 170 kg sollevati al terzo tentativo, è il favorito per l’oro. 9.46 Altro errore per Rodallegas, che termina con 163 kg. 9.45 Non ce la fa, che quindi termina locon 165 kg. 9.44 Proprio a 168 kg sbaglia Rodallegas, che avrà un’altra opportunità. 9.43 Anche il turkmeno Rejepov commette un errore e ...

