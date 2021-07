La variante Delta 'invade' l'Italia e fa paura Confturismo: "Boom di disdette per le vacanze" (Di sabato 31 luglio 2021) L'estate del 2021 non sara' ricordata come quella della ripresa post pandemia: continua, infatti, l'assenza dei turisti stranieri, soprattutto i flussi intercontinentali, ma anche pochi europei; gli Italiani riprogrammano al ribasso Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 31 luglio 2021) L'estate del 2021 non sara' ricordata come quella della ripresa post pandemia: continua, infatti, l'assenza dei turisti stranieri, soprattutto i flussi intercontinentali, ma anche pochi europei; glini riprogrammano al ribasso Segui su affarni.it

Advertising

Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - SoniaLaVera : RT @SkyTG24: Estate 2021, Confturismo: variante Delta fa paura, è boom di disdette - fisco24_info : Covid Australia oggi, dopo Sydney lockdown anche a Brisbane: La decisione legata all'aumento dei casi di variante d… -