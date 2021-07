La reazione di Pierpaolo Pretelli al video di Giulia Salemi | il 31esimo compleanno impossibile da dimenticare

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 31 luglio 2021)oggi compie 31 anni eha voluto omaggiare la sua dolce metà realizzando und’amore per augurargli buon, scatenando lacommossa del fidanzato.compie 31 anni: la dedica d’amore di“Amore mio, questa volta tocca a me … Quindi adesso siediti e ascolta”, inizia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.