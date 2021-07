I milioni di Federica Pellegrini, ecco quanto incassa in dodici mesi: le cifre stratosferiche della Divina (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo il settimo posto nei 200 stile, Federica Pellegrini ha annunciato in lacrime che con le gare e i sacrifici della vita da atleta ha chiuso, a 32 anni ha altro a cui pensare. Eppure, la Divina vuol godersi fino in fondo la sua ultima Olimpiade, non c'è verso di farla uscire dall'acqua: questa mattina ha corso la staffetta 4x100 "mista mista", domani sarà con le altre azzurre per una medaglia nella 4x100. Eppure, fuori dalla piscina, la «ragazza da un milione di dollari», come la chiama IlSole24Ore, ha già un futuro di sicuro valore. Quel «milione di dollari», infatti, è la cifra che il 2021 porterà nelle tasche di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo il settimo posto nei 200 stile,ha annunciato in lacrime che con le gare e i sacrificivita da atleta ha chiuso, a 32 anni ha altro a cui pensare. Eppure, lavuol godersi fino in fondo la sua ultima Olimpiade, non c'è verso di farla uscire dall'acqua: questa mattina ha corso la staffetta 4x100 "mista mista", domani sarà con le altre azzurre per una medaglia nella 4x100. Eppure, fuori dalla piscina, la «ragazza da un milione di dollari», come la chiama IlSole24Ore, ha già un futuro di sicuro valore. Quel «milione di dollari», infatti, è la cifra che il 2021 porterà nelle tasche di ...

Advertising

SOLOJUVE11 : @FBiasin Il Nuoto,il ciclismo,il tennis,lo sci&il calcio sono praticati da milioni di sportivi,sui motori il giudiz… - maliksvoicee : E NOI QUI MUTI A FARE COMUNQUE MILIONI DI APPLAUSI A FEDERICA PELLEGRINI - CarmenGerardo87 : RT @Cinguetterai: Tutti gli italiani fanno il tifo per Federica #Pellegrini. La sua qualificazione per la semifinale raggiunge 2.448.000 te… - an12frnc : RT @Cinguetterai: Tutti gli italiani fanno il tifo per Federica #Pellegrini. La sua qualificazione per la semifinale raggiunge 2.448.000 te… - robertopontillo : RT @Cinguetterai: Tutti gli italiani fanno il tifo per Federica #Pellegrini. La sua qualificazione per la semifinale raggiunge 2.448.000 te… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni Federica SI FEST: 30 anni d'amore per la fotografia ... che capita durante un periodo storico delicato, che ha sconvolto il corso delle vite di milioni di ... Federica Belli , Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi si interrogano ...

Viva le Olimpiadi all you can eat ...dove Tim ha individuato nel pallone il terreno ideale per la sua killer application da milioni di ... anche il semplice puntare la sveglia alle 3 e mezza per guardare Paltrinieri, Federica Pellegrini o ...

Tokyo 2020, i milioni di Federica Pellegrini: ecco quanto incassa in dodici mesi, cifre stratosferiche Liberoquotidiano.it Soldi dell’Europa per l’ospedale: 9 milioni Federica Fratoni: "Investimento del Piano di ripresa e resilienza per la messa in sicurezza antisismica". Fondi anche a San Marcello ...

Quei 40 milioni tra le famiglie Bellini e Sisti Strage, in aula Paolo ribadisce: "Non ho mai conosciuto Gilberto Cavallini: quando lui era in Sud America, io ero in carcere in Italia" ...

... che capita durante un periodo storico delicato, che ha sconvolto il corso delle vite didi ...Belli , Francesca Cesari, Aida Silvestri, Francesca Todde e Sofia Uslenghi si interrogano ......dove Tim ha individuato nel pallone il terreno ideale per la sua killer application dadi ... anche il semplice puntare la sveglia alle 3 e mezza per guardare Paltrinieri,Pellegrini o ...Federica Fratoni: "Investimento del Piano di ripresa e resilienza per la messa in sicurezza antisismica". Fondi anche a San Marcello ...Strage, in aula Paolo ribadisce: "Non ho mai conosciuto Gilberto Cavallini: quando lui era in Sud America, io ero in carcere in Italia" ...