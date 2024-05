Atalanta-Marsiglia - Gasperini | Stagione straordinaria anche senza finale Le idee non si vendono

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Il nostro è stato un percorso straordinario, forse potremo valutarlo meglio tra un po’ di anni, ma abbiamo dimostrato chein un ambiente piccolo, con numeri non eccezionali, si possa comunque creare una squadra di calcio in grado di identificarsi con l’ambiente. I parametri del successo e del vincere è spesso superare se stessi, noi ci siamo riusciti. Penso che non ci si debba porre dei limiti, il segreto è pensare sempre un pochino più in grande. Lenon sono vendibili, possono sempre esserci”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gian Piero, in conferenza stampa alla vigilia della semidi ritorno contro ilin Europa League: “La partita più importante della mia carriera? Come tetto di valore sì, però ho vissuto tante partite nella mia carriera. ...

