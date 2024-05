Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024)DELL’8 MAGGIO 2025 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA PISANA E-FIUMICINO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PROSEGUONO I LAVORI SERALI DI RINNOVO DEI BINARI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ L’ULTIMA CORSA DEI TRENI È ALLE ORE 21.00, ILSERVIZIO PROSEGUE CON I BUS IL VENERDÌ E IL SABATOI LAVORI SERALE SONOSOSPESI E LA LINEA RESTA APERTA, COME LE ALTRE LINEE METRO, FINO ALL’1 E 30 DI NOTTE. RICORDIAMO INOLTRE, CHE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCALE MOBILI FINO AL 30 GIUGNO È CHIUSA LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE, IN ALTERNATIVA SI POTRÀ UTILIZZARE LA STAZIONE MANZONI LAVORI SERALI IN PROGRAMMA ANCHE SULLA FERROVIA METRE DA LUNEDÌ 13 ...