Camila Giorgi si è ritirata dal tennis a 32 anni nel silenzio assoluto | il suo nome è su una lista

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha lasciato il. La giocatrice italiana non ha dato alcun annuncio, ma il suocompare sull'elenco deiti che hanno lasciato l'attività sul sito ufficiale dell'ITIA.

Il ct dell’Italvolley, Fefè De Giorgi , rinnova con la federazione ancora per altri due anni. A pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi la Federvolley e il presidente Giuseppe Manfredi hanno annunciato il rinnovo con il commissario tecnico fino al ...

Addio al tennis per Camila Giorgi Un file ITIA svelerebbe il ritiro - Addio al tennis per Camila giorgi Un file ITIA svelerebbe il ritiro - tennis | WTA | Potremmo aver perso, come tennista, Camila giorgi senza nemmeno accorgercene. L'ex numero 26 WTA, vincitrice al torneo '1000' di Montreal nell'agosto 2021 ...

Chi è Jasmine Paolini, la miglior tennista italiana che fa sognare il tifo azzurro - Chi è Jasmine Paolini, la miglior tennista italiana che fa sognare il tifo azzurro - Classe 1996, toscana l'atleta ha da poco raggiunto la dodicesima posizione nel ranking WTP. Su di lei sono aggrappate le speranze di un grande torneo da parte del movimento femminile ...

Jasmine Paolini, chi è la tennista azzurra che sogna gli Internazionali. «Pressioni No, voglio godermi il momento» - Jasmine Paolini, chi è la tennista azzurra che sogna gli Internazionali. «Pressioni No, voglio godermi il momento» - Jasmine Paolini a Dubai è diventata la terza italiana di sempre ad aggiudicarsi un Wta 1000 dopo Flavia Pennetta e Camila giorgi. Nata il 4 gennaio 1996, padre italiano e madre di origini ...