Come potrebbe finire il valzer delle panchine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ci avviciniamo alla metà di maggio e la maggior partesquadre italiane non ha ancora deciso il proprio allenatore per il prossimo anno. Un’incertezza inusuale. Per un motivo o l’altro quasi tutte le squadre della parte sinistra della classifica possono dirsi insoddisfatte della propria annata, a parte la vincitrice, l’Inter. A parte le romane, che hanno già cambiato in corsa, tutte le altre sono alla ricerca di una svolta. Di un allenatore in grado di trasformare l’identità e la competitività del club, creare un nuovo entusiasmo, la prospettiva di un progetto. L’idea di una futura felicità. Abbiamo provato a immaginare un incastro possibile, in questo gigantescodi: non il più realistico, non il migliore, ma quello che ci piacerebbe vedere. Abbiamo immaginato il nuovo allenatoresquadre ...

Molte delle Nazioni che parte ciperanno alle Olimpiadi non militano nella massima divisione, nemmeno l’Italia, bensì nella Eef series , ossia il circuito di Csio della Federazione equestre europea, le cui 10 tappe in altrettanti Paesi del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI riparte! AL VIA IL secondo periodo . Torniamo più tardi per il racconto del secondo tempo. 00:00 SI VA QUINDI AL PRIMO INTERVALLO! Italia-Corea del Sud 4-0. 00:09 FRAAAAANK, in mischia! L’Italia sigla il ...

Alessia Intiso, l'allenatrice di pallavolo morta per un'emorragia celebrale durante una partita: «Passione e dedizione. Era un riferimento» - Alessia Intiso, l'allenatrice di pallavolo morta per un'emorragia celebrale durante una partita: «Passione e dedizione. Era un riferimento» - La 23enne era la vice della squadra giovanile Under 12 della Futura Volley, formazione di Mezzana Corti, frazione di Cava Manara. Sabato il forte mal di testa e la corsa al policlinico San Matteo. Dop ...

Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score: colpo Rimini, bene le due Under 23 (oggi 7 maggio 2024) - Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score: colpo Rimini, bene le due Under 23 (oggi 7 maggio 2024) - Risultati playoff Serie C: diretta gol live score del primo turno, finalmente inizia la post season di terza divisione che porterà alla quarta promozione.

Le promesse dei partiti per le Europee: condono, battaglia contro le case green, Ponte (e la squadra di calcio) - Le promesse dei partiti per le Europee: condono, battaglia contro le case green, Ponte (e la squadra di calcio) - No, la villetta al mare no. Perché «chi costruisce la villetta sopra la spiaggia o dove non si può costruire» dovrà fare i conti con la ruspa (testualmente: «Lì c’è la ruspa»), che tra l’altro è un re ...