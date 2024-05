Il trono di spade | addio a Kevan Lannister VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 8, 2024a Ian Gelder, l’attore che lo interpretava nella serie tv cult Ildi. A 74 anni si è conclusa la sua lotta contro il cancro al dotto biliare. La morte dell’attore britannico è stata annunciata dal marito, Ben Daniels, che ha condiviso la triste notizia sui social. “È con enorme tristezza e con il cuore spezzato in un milione di pezzi che lascio questo post per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian Gelder”, comincia Daniels. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ben (@bendanielsss) “A Ian è stato diagnosticato un cancro al dotto biliare a dicembre e ieri è morto alle 13.07. Avevo smesso di lavorare per essere il ...