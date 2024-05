Brucia la sede di Alpitronic - regina delle colonnine per auto elettriche Stop ai voli su Bolzano

Incendio nello stabilimento Alpitronic a Bolzano, chiuso lo spazio aereo. Il Comune: “Non aprite porte e finestre” - Incendio nello stabilimento alpitronic a Bolzano, chiuso lo spazio aereo. Il Comune: “Non aprite porte e finestre” - BOLZANO. Uno spaventoso incendio si è sviluppato questa mattina all’interno dello stabilimento dell'alpitronic, azienda leader dal 2017 in sviluppo, produzione e commercializzazione di colonnine di ...

