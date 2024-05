Il piano di Lotito per controllare i conti dei club | una Covisoc interna alla Lega

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi , è intervenuto questa mattina a Radio Anch`io Lo Sport per parlare anche della bozza del decreto legge...

Il ministero dello Sport proporrà una nuova idea per controllare i conti dei club di Serie A e non solo. Allarme in Italia, a rischio l’autonomia dello sport dalla politica. Tuttosport dà informazioni sulla questione. POLITICA – Il governo attacca ...