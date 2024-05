Inchiesta Toti e premierato | la giornata politica in diretta VIDEO

Cosa prevede il premierato in Italia Arriva al Senato la “madre di tutte le riforme” per il primo dei quattro “sì” - Cosa prevede il premierato in Italia Arriva al Senato la “madre di tutte le riforme” per il primo dei quattro “sì” - E’ iniziata oggi – mercoledì 8 maggio – nell’aula del Senato la discussione per l’approvazione in prima lettura del Ddl Casellati sul premierato, con la relazione del relatore Alberto Balboni. La ...

Missioni, ok Camera a proroga 2024. Da M5s-Avs no a Ucraina - Missioni, ok Camera a proroga 2024. Da M5s-Avs no a Ucraina - Roma, 8 mag. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza, per il 2024, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di ...

Premierato, Meloni cala l’asso in campagna elettorale: il convegno alla Camera anche con Angelucci jr. Il nodo del ballottaggio - premierato, Meloni cala l’asso in campagna elettorale: il convegno alla Camera anche con Angelucci jr. Il nodo del ballottaggio - Giorgia Meloni sfrutterà l’invito rivolto dalle Fondazioni intitolate a De Gasperi e Craxi per piazzare il totem del premierato al centro della campagna elettorale per le Europee. Eccolo, il debutto ...