(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Non c'ènella, sono garantista e convinto chefarà di tutto per dimostrare la propria estraneità ai fatti di cui è accusato". Così il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonioa margine della presentazione alla Farnesina del progetto di promozione e comunicazione 'Sport e Innovazione Made in Italy'.

Corruzione: Tajani, ‘nessun imbarazzo in maggioranza su caso Toti’ - Corruzione: Tajani, ‘nessun imbarazzo in maggioranza su caso Toti’ - Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Non c’è nessun imbarazzo nella maggioranza, sono garantista e convinto che Toti farà di tutto per dimostrare la propria estraneità ai fatti di cui è accusato”. Così il vice ...

Imbarazzo a Marzabotto: "La candidata a sindaco è nipote di un boss". Ma lei: fango su di me - imbarazzo a Marzabotto: "La candidata a sindaco è nipote di un boss". Ma lei: fango su di me - Libera solleva il caso e rincara: "Il marito condannato per usura". Maria Francesca Carbonaro scelta per guidare la civica di centrodestra.

Michele Cocomazzi: “Unione di Centro e Lega insieme, perchè no. A Termoli cdx coeso, si vince al 1° turno” - Michele Cocomazzi: “Unione di Centro e Lega insieme, perchè no. A Termoli cdx coeso, si vince al 1° turno” - Michele Cocomazzi, 55 anni, avvocato esperto in management performance degli enti pubblici, già assessore alla Cultura del Comune di Termoli durante la giunta di Antonio di Brino, assente dalle scene ...