Ue - ' non c' è posizione comune sulla legittimità di Putin'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Non c'è unaa 27 sul non riconoscere Vladimircome presidente legittimo della Russia. La realtà è che è al Cremlino e prende decisioni, l'Ue si è già espressanatura del processo elettorale dopo le elezioni". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europa, commentando la differenza rispetto a posizioni del passato, ad esempio sul leader siriano Bashar al-Assad o quello bielorusso Alexander Lukashenko.

Talla (Arezzo), 22 febbraio 2024 – Un'ordinanza del Comune di Talla ( Arezzo) vieta l'esposizione di cibo per cani e gatti all'esterno delle abitazioni per scoraggiare l'avvicinamento di lupi (ma anche di ibridi o cani inselvatichiti) così da ...

Al via il progetto “Abitare solidale” che mira a mette re a disposizione di 4 padri separati che si trovano in condizione di disagio abitativo un appartamento di proprietà comunale nel quale poter coabitare e ospitare i propri figli. Il progetto, ...

“Il malessere demografico del crinale” - “Il malessere demografico del crinale” - Andamento dei redditi Nel 2022 Albinea si conferma il comune col più alto reddito per contribuente (33.174 €) che pone gli albinetani in una posizione di ricchezza difficile da superare nel breve ...

Caso Toti, il garantismo a orologeria: quando destra, sinistra e 5stelle finiscono sotto lo stesso cappello - Caso Toti, il garantismo a orologeria: quando destra, sinistra e 5stelle finiscono sotto lo stesso cappello - sinistra non se la passano certo meglio. Anzi. L’aggravante per il Partito democratico è quella di rincorrere i 5 Stelle. Daniela Santanchè viene indagata per falso in bilancio I dem, al traino dei g ...

Fascite plantare: cos’è, cause e diagnosi - Fascite plantare: cos’è, cause e diagnosi - Conosciuta anche come “fasciosi plantare”, è una patologia molto comune nella popolazione generale ed ... La patogenesi del dolore al risveglio è la seguente: quando si resta in posizione sdraiata per ...