Tribunale Ue revoca immunità da eurodeputato a Puigdemont

Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto la richiesta di sospensione della revoca dell'immunità parlamentare dell'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont e dei suoi ex ministri Toni Comín ...

