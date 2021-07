Taekwondo, festa a Fiumicino per Vito Dell’Aquila: “Voglio rimanere con i piedi per terra” (Di giovedì 29 luglio 2021) Grande festa all’aeroporto di Roma Fiumicino per Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro azzurra a Tokyo 2020 nella disciplina del Taekwondo, categoria 58 kg. L’azzurro, che stava curiosamente quasi perdendo l’aereo come testimonia la sua divertentissima storia su Instagram di corsa verso il gate, è atterrato nello scalo romano nella prima mattinata, ricevendo una super accoglienza non solo da amici e parenti, ma anche da una cospicua rappresentanza di giovani combattenti. “Domani tornerò a Mesagne, ancora devo fare i controlli e l’accoglienza è stata veramente piacevole”. Ha detto il Neo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Grandeall’aeroporto di Romaper, prima medaglia d’oro azzurra a Tokyo 2020 nella disciplina del, categoria 58 kg. L’azzurro, che stava curiosamente quasi perdendo l’aereo come testimonia la sua divertentissima storia su Instagram di corsa verso il gate, è atto nello scalo romano nella prima mattinata, ricevendo una super accoglienza non solo da amici e parenti, ma anche da una cospicua rappresentanza di giovani combattenti. “Domani tornerò a Mesagne, ancora devo fare i controlli e l’accoglienza è stata veramente piacevole”. Ha detto il Neo ...

