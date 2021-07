F1, Wolff: “Tutti hanno detto la loro sull’incidente, l’importante che Verstappen stia bene” (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Formula 1 è pronta a tornare in pista in Ungheria dopo la decima prova del calendario andata in scena a Silverstone. Una gara che ha diviso l’opinione pubblica sull’episodio dell’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con Toto Wolff che prova a spegnere le polemiche. “Tutti hanno parlato dell’incidente – dice il Ceo della Mercedes – ma l’importante è che Max stia bene, non è mai bello vedere una macchina schiantarsi soprattutto a velocità e in curve del genere. Siamo Tutti felici che sia illeso”. Wolff ha poi tracciato un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Formula 1 è pronta a tornare in pista in Ungheria dopo la decima prova del calendario andata in scena a Silverstone. Una gara che ha diviso l’opinione pubblica sull’episodio dell’incidente tra Maxe Lewis Hamilton, con Totoche prova a spegnere le polemiche. “parlato dell’incidente – dice il Ceo della Mercedes – maè che Max, non è mai bello vedere una macchina schiantarsi soprattutto a velocità e in curve del genere. Siamofelici che sia illeso”.ha poi tracciato un ...

