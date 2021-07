Basket 3×3, Olimpiadi Tokyo, doppia finale russa, è sfida agli USA tra le donne e alla Lettonia tra gli uomini (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Russia (Comitato Olimpico) fa sua una clamorosa doppia finale nel Basket 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo. Se la squadra femminile era sostanzialmente preventivata nel suo accesso all’ultimo atto, così non è per gli uomini, che hanno realizzato anche nella maniera in cui sono arrivati a tal punto un’impresa degna di essere ricordata. La Russia maschile, infatti, non solo sconfigge, ma travolge del tutto la Serbia, quella Serbia di Dusan Bulut che era la favorita assoluta per la medaglia d’oro. 10-21 il finale, con 11 punti di un mirabile Alexander Zuev. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Russia (Comitato Olimpico) fa sua una clamorosanel3×3 alledi. Se la squadra femminile era sostanzialmente preventivata nel suo accesso all’ultimo atto, così non è per gli, che hanno realizzato anche nella maniera in cui sono arrivati a tal punto un’impresa degna di essere ricordata. La Russia maschile, infatti, non solo sconfigge, ma travolge del tutto la Serbia, quella Serbia di Dusan Bulut che era la favorita assoluta per la meda d’oro. 10-21 il, con 11 punti di un mirabile Alexander Zuev. La ...

