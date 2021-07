Milano, 20enne accoltellato sette volte in strada da due uomini a volto coperto. È grave in ospedale (Di martedì 27 luglio 2021) Questa notte, a Melzo (Milano), un cittadino italiano di 20 anni è stato assalito da due persone col volto coperto da un cappuccio. La vittima si trovava insieme a tre amici all'esterno di un ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) Questa notte, a Melzo (), un cittadino italiano di 20 anni è stato assalito da due persone colda un cappuccio. La vittima si trovava insieme a tre amici all'esterno di un ...

Advertising

rep_milano : Milano: accoltellato per strada da due incappucciati, 20enne in prognosi riservata - italiaserait : Milano, 20enne accoltellato da due giovani incappucciati - Adnkronos : #Milano, 20enne accoltellato da due giovani incappucciati: è in prognosi riservata. - leggoit : Milano, 20enne accoltellato sette volte in strada da due uomini a volto coperto. È grave in ospedale - fisco24_info : Milano, 20enne accoltellato da due giovani incappucciati: E' in prognosi riservata -

Ultime Notizie dalla rete : Milano 20enne Milano, 20enne accoltellato sette volte in strada da due uomini a volto coperto. È grave in ospedale Questa notte, a Melzo (Milano), un cittadino italiano di 20 anni è stato assalito da due persone col volto coperto da un cappuccio. La vittima si trovava insieme a tre amici all'esterno di un esercizio per la vendita ...

Milano, 20enne accoltellato da due giovani incappucciati ...il personale del 118 aveva soccorso un 20enne del posto, che riportava 7 ferite agli arti, all'addome e al torace. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano, ...

Milano, 20enne accoltellato da due giovani incappucciati Adnkronos Milano, 20enne accoltellato sette volte in strada da due uomini a volto coperto. È grave in ospedale Questa notte, a Melzo (Milano), un cittadino italiano di 20 anni è stato assalito da due persone col volto coperto da un cappuccio. La vittima si trovava insieme a tre amici all'esterno ...

Milano, 20enne accoltellato da due giovani incappucciati Un ragazzo di 20 anni è in prognosi riservata dopo essere stato accoltellato da due giovani incappucciati a Melzo (Milano). I fatti risalgono alla notte scorsa, quando i carabinieri della locale stazi ...

Questa notte, a Melzo (), un cittadino italiano di 20 anni è stato assalito da due persone col volto coperto da un cappuccio. La vittima si trovava insieme a tre amici all'esterno di un esercizio per la vendita ......il personale del 118 aveva soccorso undel posto, che riportava 7 ferite agli arti, all'addome e al torace. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di, ...Questa notte, a Melzo (Milano), un cittadino italiano di 20 anni è stato assalito da due persone col volto coperto da un cappuccio. La vittima si trovava insieme a tre amici all'esterno ...Un ragazzo di 20 anni è in prognosi riservata dopo essere stato accoltellato da due giovani incappucciati a Melzo (Milano). I fatti risalgono alla notte scorsa, quando i carabinieri della locale stazi ...