Il mattone per investimento convince ancora: il rendimento medio annuo nelle grandi città è del 5% (Di martedì 27 luglio 2021) MILANO – Il mercato immobiliare sta lanciando importanti segnali di ripresa come hanno dimostrato i dati di chiusura del 2020 e quelli relativi ai primi tre mesi del 2021. Nel 2020, rispetto al 2019, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa si è registrata una contrazione degli acquisti per investimento, dovuta ai timori per la pandemia e la percentuale è passata dal 17,9% al 16,5% mentre è aumentata la percentuale di chi acquista per comprare la casa vacanza. Nonostante questo, la rete Tecnocasa riporta un rinnovato desiderio di acquisto per investimento, complice il miglioramento della fiducia e anche la liquidità accumulata durante il lockdown. Gli ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 luglio 2021) MILANO – Il mercato immobiliare sta lanciando importanti segnali di ripresa come hanno dimostrato i dati di chiusura del 2020 e quelli relativi ai primi tre mesi del 2021. Nel 2020, rispetto al 2019, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa si è registrata una contrazione degli acquisti per, dovuta ai timori per la pandemia e la percentuale è passata dal 17,9% al 16,5% mentre è aumentata la percentuale di chi acquista per comprare la casa vacanza. Nonostante questo, la rete Tecnocasa riporta un rinnovato desiderio di acquisto per, complice il miglioramento della fiducia e anche la liquidità accumulata durante il lockdown. Gli ...

Advertising

BernyZb : RT @charliecarla: Quanti amici se ne stanno andando, oggi anche Gianni Nazzaro. Era un ragazzo bellissimo e simpatico e anche per lui scris… - cristiana2c : RT @charliecarla: Quanti amici se ne stanno andando, oggi anche Gianni Nazzaro. Era un ragazzo bellissimo e simpatico e anche per lui scris… - UffPost : RT @charliecarla: Quanti amici se ne stanno andando, oggi anche Gianni Nazzaro. Era un ragazzo bellissimo e simpatico e anche per lui scris… - giordi63 : RT @charliecarla: Quanti amici se ne stanno andando, oggi anche Gianni Nazzaro. Era un ragazzo bellissimo e simpatico e anche per lui scris… - Aldwulfo : Sondaggio mattonista Secondo voi il mattone dovrebbe stipulare un trattato di alleanza con con /pol/? Richiesta l… -