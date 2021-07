Chievo escluso dalla Serie B | il sindaco di Verona | “Attendiamo nuovi sviluppi”

Advertising

DiMarzio : Arrivano le sentenze del CONI sui ricorsi: il #Cosenza ripescato in #SerieB. #Chievo escluso dal calcio professioni… - marinode2010 : RT @ZZiliani: Quel che è giusto è giusto: ci sono dei regolamenti. A proposito, scusi tanto egr. ?@FIGC?: visto che ha escluso il #Chievo e… - LiborioButera : RT @ZZiliani: Quel che è giusto è giusto: ci sono dei regolamenti. A proposito, scusi tanto egr. ?@FIGC?: visto che ha escluso il #Chievo e… - 73_ralf : RT @ZZiliani: Quel che è giusto è giusto: ci sono dei regolamenti. A proposito, scusi tanto egr. ?@FIGC?: visto che ha escluso il #Chievo e… - Tommy90970661 : RT @ZZiliani: Quel che è giusto è giusto: ci sono dei regolamenti. A proposito, scusi tanto egr. ?@FIGC?: visto che ha escluso il #Chievo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo escluso

Verona prende atto della decisione del Collegio di garanzia del Coni e annuncia l'intenzione di impugnare tale decisione presso il Tar del Lazio per difendere i propri diritti, ribadendo di ...Il CONI ha bocciato anche il ricorso delVerona, che saluta quindi la Serie B in favore del Cosenza. Out anche Casertana, Novara e Sambenedettese dalla Serie C con la Paganese unica a salvarsi.Quello fra Cosenza e Catanzaro è il derby di Calabria per eccellenza, un derby storico e senza esclusione di colpi. Sembrava destinato a tornare, ma la risalita del Cosenza a spese del Chievo escluso ...La federazione vorrebbe aspettare a ufficializzare gli organigrammi a attendere la decisione del Tar al quale il Chievo si è appellato ...