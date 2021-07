Britney Spears: la lotta per uscire dalla «traumatizzante e deprimente» custodia del padre continua (Di martedì 27 luglio 2021) Passano i mesi, ma la battaglia per l’indipendenza di Britney Spears continua. Nella giornata del 26 luglio, il team legale della cantante ha, infatti, presentato una petizione per rimuovere suo padre Jamie dalla carica di tutore del suo patrimonio, segnando un altro passo nella disputa legale per permettere a Spears di riprendere il controllo della sua vita e delle sue finanze. Nei documenti, che chiedono alla corte di nominare un professionista neutrale come nuovo tutore, il team di Britney sostiene che la situazione attuale è «traumatizzante, folle e deprimente» per la popstar, chiedendo alla corte di rimuovere signor Spears, che controlla le finanze di sua figlia dal 2008, dalle sue attuali mansioni. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Passano i mesi, ma la battaglia per l’indipendenza di Britney Spears continua. Nella giornata del 26 luglio, il team legale della cantante ha, infatti, presentato una petizione per rimuovere suo padre Jamie dalla carica di tutore del suo patrimonio, segnando un altro passo nella disputa legale per permettere a Spears di riprendere il controllo della sua vita e delle sue finanze. Nei documenti, che chiedono alla corte di nominare un professionista neutrale come nuovo tutore, il team di Britney sostiene che la situazione attuale è «traumatizzante, folle e deprimente» per la popstar, chiedendo alla corte di rimuovere signor Spears, che controlla le finanze di sua figlia dal 2008, dalle sue attuali mansioni.

