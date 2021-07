La Juventus pensa al futuro: tesserato il nuovo Szczesny (Di lunedì 26 luglio 2021) La Juventus pensa al futuro: ingaggiato il portiere Vinarcik, considerato l'erede bianconero di Szczesny. Leggi su 90min (Di lunedì 26 luglio 2021) Laal: ingaggiato il portiere Vinarcik, considerato l'erede bianconero di

Advertising

EmanuelaSono : RT @_LuigiJMC: Pensa schifare DEL PIERO e MARCHISIO, 2 che hanno letteralmente vissuto alla Juventus e non provare vergogna ma anzi andare… - _dancingqveen : RT @_LuigiJMC: Pensa schifare DEL PIERO e MARCHISIO, 2 che hanno letteralmente vissuto alla Juventus e non provare vergogna ma anzi andare… - http_gayalaand : RT @_LuigiJMC: Pensa schifare DEL PIERO e MARCHISIO, 2 che hanno letteralmente vissuto alla Juventus e non provare vergogna ma anzi andare… - areanapoliit : Bargiggia: 'La Juventus pensa a Manolas, il Napoli accetterebbe 15 milioni' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Bargiggia: 'La Juventus pensa a Manolas, il Napoli accetterebbe 15 milioni' -