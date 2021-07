Roma, Villar cambia numero: sarà l’erede di Nakata e Perotti (Di venerdì 23 luglio 2021) Gonzalo Villar lascia il suo numero 14, indossato fino alla scorsa stagione, e sceglie la 8 che fu di Nakata e Perotti La Roma si prepara alla nuova stagione con l’entusiasmo di Jose Mourinho in panchina. I giallorossi stanno anche puntellando la squadra, con acquisti mirati che presto saranno a Trigoria. Inamovibile, al centro del campo, Gonzalo Villar: il centrocampista spagnolo però cambia rispetto agli scorsi anni, prendendo il numero 8 al posto del 14, seguendo le orme di Nakata e Diego Perotti. Nuova stagione, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Gonzalolascia il suo14, indossato fino alla scorsa stagione, e sceglie la 8 che fu diLasi prepara alla nuova stagione con l’entusiasmo di Jose Mourinho in panchina. I giallorossi stanno anche puntellando la squadra, con acquisti mirati che presto saranno a Trigoria. Inamovibile, al centro del campo, Gonzalo: il centrocampista spagnolo peròrispetto agli scorsi anni, prendendo il8 al posto del 14, seguendo le orme die Diego. Nuova stagione, ...

