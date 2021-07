Mattarella “Grato a tutti gli italiani per gli auguri e l’affetto”

(Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono moltoalle concittadine e aiconcittadini che oggi hanno voluto cortesemente rivolgermi – conlettere, mail e sui social – gliper i miei ottanta anni.Nei loro messaggi viene manifestato un prezioso sentimento diaffetto per la Repubblica”. Lo scrive sull’account Twitter delQuirinale il Presidente della Repubblica Sergio.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

LiberoQuotidiano.it

Sono questi i motivi, oltre al tratto umano che la contraddistingue, che mi rendono grato per la sua persona, felicemente arrivata alla metà (provvisoria) degli 80 anni. Auguri presidente!'. Lo ... al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il ... E devo dire di essere grato per aver avuto ed imparato tanto.