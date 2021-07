Inter, nome nuovo per l’attacco (Di venerdì 23 luglio 2021) nome nuovo in casa Inter per l’attacco. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di una punta che possa alternarsi a Lukaku e Lautaro Martinez. Prima, però, sarà necessario cedere uno tra Sanchez e Pinamonti. Il nome nuovo per l’attacco è quello di Jovic del Real Madrid. I blancos, infatti, cederanno il centravanti ex Eintracht in prestito, non rientrando nei piani di Carlo Ancelotti. Inter, IL nome nuovo Jovic potrebbe finire all’Inter in prestito biennale con diritto di riscatto. Secondo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 luglio 2021)in casaper. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di una punta che possa alternarsi a Lukaku e Lautaro Martinez. Prima, però, sarà necessario cedere uno tra Sanchez e Pinamonti. Ilperè quello di Jovic del Real Madrid. I blancos, infatti, cederanno il centravanti ex Eintracht in prestito, non rientrando nei piani di Carlo Ancelotti., ILJovic potrebbe finire all’in prestito biennale con diritto di riscatto. Secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter nome Inter Miami in piena crisi: è la peggior squadra della MLS ... due campioni come Higuain e Matuidi in campo, un allenatore importante come Phil Neville, persino il nome di Lionel Messi circolato in ottica futura. Sembra impensabile che l'Inter Miami possa ...

Calciomercato Napoli/ James Rodriguez in arrivo se parte Lorenzo Insigne In questi giorni infatti i rumors rivelano l'interesse dell' Inter nei confronti di Andrea Petagna ,...di cercare un nuovo attaccante da alternare a Romelu Lukaku nel corso della stagione ed il nome di ...

Inter, nome a sorpresa come vice Lukaku Calciomercato.com Marchegiani: "A parità di qualità, i dirigenti scelgono un portiere straniero" Il Milan prende Maignan, la Roma acquista Rui Patricio, Inter e Juventus confermano Handanovic e Szczesny mentre Donnarumma lascia l'Italia. Tutti segnali di qualcosa che sta cambiando, riferisce il C ...

Olimpiadi del Cuore 2021, Roberto Mancini e Sinisa Mihajlovic di nuovo insieme Certi amori non finiscono. Mancini e Mihajlovic di nuovo insieme, come ai tempi della Lazio. "Siamo carichi", avverte Paolo Brosio. Dalle parole ai fatti. E' ...

