Effetto Draghi sulle vaccinazioni. Figliuolo: «Prenotazioni cresciute anche del 200%» (Di venerdì 23 luglio 2021) In Lombardia la media giornaliera delle Prenotazioni per il vaccino passata addirittura da 15.000 a 48.000. Nel Lazio va in tilt il portale della regione per le eccessive richieste di chi vuole farsi immunizzare Leggi su corriere (Di venerdì 23 luglio 2021) In Lombardia la media giornaliera delleper il vaccino passata addirittura da 15.000 a 48.000. Nel Lazio va in tilt il portale della regione per le eccessive richieste di chi vuole farsi immunizzare

