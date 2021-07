Cig Covid, Ebac: In arrivo 4,2 milioni di euro per gli artigiani della Campania (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono stati accreditati sul conto del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato oltre 76 milioni. Si tratta della ulteriore tranche di finanziamento della cassa integrazione per Covid, una quota parte di quanto disposto dalla Legge di Stabilità per pagare le prime 12 settimane di ammortizzatore sociale. “Siamo già al lavoro – dice Achille Capone, presidente dell’Ebac-Ente Bilaterale Artigianato Campania – per corrispondere, direttamente ai lavoratori, i pagamenti relativi ai mesi di aprile e maggio. Sulla base delle pratiche rendicontate, nel prossime ore arriveranno in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono stati accreditati sul conto del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato oltre 76. Si trattaulteriore tranche di finanziamentocassa integrazione per, una quota parte di quanto disposto dalla Legge di Stabilità per pagare le prime 12 settimane di ammortizzatore sociale. “Siamo già al lavoro – dice Achille Capone, presidente dell’-Ente Bilaterale Artigianato– per corrispondere, direttamente ai lavoratori, i pagamenti relativi ai mesi di aprile e maggio. Sulla base delle pratiche rendicontate, nel prossime ore arriveranno in ...

