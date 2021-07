Nuovo decreto Covid | la conferenza stampa di Draghi | “Invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito” | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 luglio 2021): ladiinLIVE Green pass obbligatorio per i luoghi in cui si rischia l’assembramento, proroga dello Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e nuovi parametri per il passaggio di colore delle Regioni. Sono queste le nuove misure che il presidente del Consiglio, Mario, illustra ininsieme ai ministri della Salute, Roberto Speranza, e della Giustizia, Marta Cartabia, prevista oggi presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi dopo il ...