Mercedes-Benz, tutte le architetture lanciate dal 2025 saranno elettriche (Di venerdì 23 luglio 2021) “La transizione verso i veicoli elettrici sta prendendo velocità, specialmente nel segmento di lusso, a cui appartiene Mercedes-Benz. Il punto di svolta si sta avvicinando e saremo pronti quando i mercati passeranno al solo elettrico entro la fine di questo decennio”, promette in una nota ufficiale Ola Källenius, Ceo di Daimler AG e Mercedes-Benz AG: “Questo passaggio segna una profonda riallocazione del capitale. Gestendo questa trasformazione accelerata e salvaguardando i nostri obiettivi di redditività, garantiremo il successo duraturo di Mercedes-Benz. Grazie alla nostra forza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) “La transizione verso i veicoli elettrici sta prendendo velocità, specialmente nel segmento di lusso, a cui appartiene. Il punto di svolta si sta avvicinando e saremo pronti quando i mercati passeranno al solo elettrico entro la fine di questo decennio”, promette in una nota ufficiale Ola Källenius, Ceo di Daimler AG eAG: “Questo passaggio segna una profonda riallocazione del capitale. Gestendo questa trasformazione accelerata e salvaguardando i nostri obiettivi di redditività, garantiremo il successo duraturo di. Grazie alla nostra forza ...

Advertising

nightinsport : RT @Le_Nfl: Resterà il domicilio dei New Orleans Saints, ma abituiamoci fin d'ora a far precedere alla dicitura del Superdome la nuova inti… - HDblog : RT @HDblog: Mercedes Vision EQXX, il nuovo concept elettrico potrebbe debuttare oggi - Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: Mercedes-Benz si prepara a diventare completamente elettrica - MercedesBenz_IT : Non esiste profilo migliore. GLS. Lasciati stupire sotto ogni punto di vista: - VillaggioTecno : Mercedes-Benz si prepara a diventare completamente elettrica -