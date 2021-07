Torre del Greco, famiglia distrutta dal Covid: muoiono figlia e genitori. “Non erano vaccinati” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Intera famiglia distrutta dal Coronavirus a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A perdere la vita una donna di 58 anni e i due genitori anziani, tutti uccisi dal Covid nel giro di appena otto giorni. A confermare la notizia il direttore dell’Asl Napoli 3 Sud, Gaetano d’Onofrio. Torre del Greco, intera famiglia distrutta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Interadal Coronavirus adel, in provincia di Napoli. A perdere la vita una donna di 58 anni e i dueanziani, tutti uccisi dalnel giro di appena otto giorni. A confermare la notizia il direttore dell’Asl Napoli 3 Sud, Gaetano d’Onofrio.del, interaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

