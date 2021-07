Orfini | Sulla Libia voto contro | Letta non può dire ' facciamoli torturare' dall' Ue

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Houston, c’è un problema di linea. Al Senato la fronda è a destra, quella dei dialoganti sul ddl Zan. Alla Camera il Pd ha la fronda a sinistra, suldi domani che prevede il rifinanziamento delle missioni internazionali, alla famosa scheda 48, che riguarda i rapporti con la guardia costiera libica, vecchia storia. Sostiene Matteo, a onor del vero (dice il cronista) con una certa coerenza: “Non posso che fare come l’anno scorso: votare. Ed è incredibile che non faccia lo stesso tutto il Pd”. Partiamo’anno scorso, anzi da sedici mesi fa, quando la Lamorgese, di fronte a medesimi tormenti ...

...visto che la Libia non è un Paese sicuro e dove l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra... tra questi Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Matteodel PD. Il resto dell'arco ...... che si è insediato quattro mesi fa ed è il primo dopo sette anni che almenocarta controlla ... Poco cambia se chiediamo di farlo all'Europa", ha twittato di recente il deputato Matteo, ex ...Alla Camera il Pd ha la fronda a sinistra, sul voto di domani che prevede il rifinanziamento delle missioni internazionali, alla famosa scheda 48, che riguarda i rapporti con la guardia costiera ...Una nuova tragedia del mare agita il dibattito sul rifinanziamento della missione in Libia ... Anzi, non cambia nulla”, ha scritto su Twitter Matteo Orfini. Per richiamare l’attenzione dell’Europa, in ...