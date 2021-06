Adrien Fourmaux elogia la strategia di M-Sport al Safari

(Di mercoledì 30 giugno 2021) I rally a 360° e oltre: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube.difficilmente dimenticherà ilKenya WRC. Il pilota M-alla sua terza gara (la seconda su sterrato) al volante della Ford Fiesta WRC si toglie il lusso di firmare uno scratch che gli permette di vincere la sua prima prova speciale in carriera. In una bella e lunga intervista rilasciata a Rallye-, il L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Assieme a Takamoto Katsuta che si è preso il primo podio in carriera nel WRC, l'altra rivelazione del Safari Rally appena conclusosi è sicuramente Adrien Fourmaux e, alla pari del rivale giapponese, se vogliamo dirla tutta non solo del round in Kenya ma di questa prima parte del Mondiale. Due giovani arrembanti che stanno ottenendo ottimi risultati. Forse M-Sport non poteva chiedere di meglio dai suoi equipaggi in gara nello spettacolare Safari Rally, ritorno a diciannove anni di distanza dell'evento africano nel WRC (e che ha superato a pieni voti la prova).