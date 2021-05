Vaccini in Toscana: nati nel 1974 e nel 1975, prenotarsi dalle 14 di oggi 18 maggio (clicca qui) (Di martedì 18 maggio 2021) Agende aperte sul portale online regionale, dalle ore 14 di oggi, martedì 18 maggio, per le persone con comorbilità fino ai 60 anni di età, così come previsto nelle Raccomandazioni del ministero della Salute sui gruppi target della vaccinazione anti Covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 maggio 2021) Agende aperte sul portale online regionale,ore 14 di, martedì 18, per le persone con comorbilità fino ai 60 anni di età, così come previsto nelle Raccomandazioni del ministero della Salute sui gruppi target della vaccinazione anti Covid L'articolo proviene da Firenze Post.

MediasetTgcom24 : Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una #covid - TgrRaiToscana : #VacciniCovid. Al Modigliani Forum a #Livorno ad una donna di sessant'anni sono state somministrate quattro dosi an… - EugenioGiani : ??#VACCINI OVER 40 ??? Dalla prossima settimana partono le prenotazioni per i nati dal 1972 al 1981 e per la catego… - Pedro69280970 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una #covid - DaniSalvestroni : #Vaccini - Secondo #errore in #Toscana: a #Livorno #somministrate #4dosi #Pfizer invece di una. -