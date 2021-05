Ryanair, nuova rotta da Orio: da luglio due voli alla settimana per Minorca (Di martedì 18 maggio 2021) nuova rotta estiva per Ryanair dall’aeroporto di Orio al Serio: martedì 18 maggio la compagnia aerea low cost che batte bandiera irlandese ha lanciato il collegamento con Minorca, una delle isole più famose del Mediterraneo. Operativa due volte alla settimana a partire da luglio, la tratta entra come parte integrante della stagione estiva 2021. Per l’occasione Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe da 19,99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, da prenotare entro la mezzanotte di giovedì 20 maggio sul sito ufficiale della compagnia usufruendo anche dell’opzione “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i piani di viaggio dovessero subire improvvise modifiche (con il pagamento solo di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021)estiva perdall’aeroporto dial Serio: martedì 18 maggio la compagnia aerea low cost che batte bandiera irlandese ha lanciato il collegamento con, una delle isole più famose del Mediterraneo. Operativa due voltea partire da, la tratta entra come parte integrante della stagione estiva 2021. Per l’occasioneha lanciato un’offerta speciale con tariffe da 19,99 euro per i viaggi finofine di ottobre 2021, da prenotare entro la mezzanotte di giovedì 20 maggio sul sito ufficiale della compagnia usufruendo anche dell’opzione “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i piani di viaggio dovessero subire improvvise modifiche (con il pagamento solo di ...

