Ralf Schumacher su Vettel e Aston Martin

(Di martedì 18 maggio 2021) L’ex pilota di Formula Uno,, ha espresso il proprio parere in merito alla stagione dei motori. In particolare si è concentrato sulla scuderiae sul pilota Sebastianche finora ha ottenuto risultati a dir poco deludenti in pista. Il 4 volte campione del mondo di F1 è ancora a quota 0 punti e spera di ritagliarsi qualche soddisfazione al GP di Monaco. Marc Surer: “potrebbe fare bene a Monaco”: “? Penso possa dare ancora qualcosa” Secondo l’ex pilota di Formula Uno, Sebastianpuò ancora puntare in alto. Al momento il pilota tedesco che appartiene alla scuderia...

... trovandosi al terzo posto in classifica e avendo dunque raccolto più punti dell'omologo di casa Red Bull, Sergio Perez " ci ha pensato. " A MEDIO TERMINE " Il fratello del ...L'ex pilota tedesco, che in F1 ha corso dal 1997 al 2007 con Jordan, Williams e Toyota, ha sottolineato come il tempo del fisiologico periodo di adattamento alla nuova squadra stia ...L'ex pilota tedesco manda un messaggio al connazionale, in difficoltà con l'Aston Martin. E' stato molto negativo l'avvio di Mondiale di Sebastian Vettel, che dopo le sue prime 4 gare in Aston Martin ...L'ex pilota tedesco ha analizzato il complesso momento del connazionale, ancora a secco di punti con l'Aston Martin ...