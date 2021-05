Manchester City, il bellissimo gesto dello sceicco Mansour per i suoi tifosi: i dettagli (Di martedì 18 maggio 2021) bellissimo gesto dello sceicco Mansour nei confronti dei tifosi del Manchester City che viaggeranno ad Oporto per la finale di Champions League bellissimo gesto da parte dello sceicco Mansour, il quale ha comunicato che coprirà l’intero costo della trasferta alle migliaia di tifosi del City che voleranno a Oporto per assistere alla finale di Champions League. Tutti i tifosi che avranno la fortuna di accaparrarsi il biglietto e che hanno aderito ai pacchetti messi a disposizione dal club (viaggio+tamponi+biglietto), voleranno in Portogallo senza dover sborsare una sterlina. Questo il comunicato del club ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021)nei confronti deidelche viaggeranno ad Oporto per la finale di Champions Leagueda parte, il quale ha comunicato che coprirà l’intero costo della trasferta alle migliaia didelche voleranno a Oporto per assistere alla finale di Champions League. Tutti iche avranno la fortuna di accaparrarsi il biglietto e che hanno aderito ai pacchetti messi a disposizione dal club (viaggio+tamponi+biglietto), voleranno in Portogallo senza dover sborsare una sterlina. Questo il comunicato del club ...

