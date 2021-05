Buongiorno mamma, trama 5^ puntata 19 maggio: Agata salva Sole (Di martedì 18 maggio 2021) Buongiorno mamma, dopo lo spostamento al martedì della scorsa settimana, torna domani 19 maggio con la quinta puntata nella quale ci sarà un avvenimento drammatico. Le anticipazioni relative a questo appuntamento rivelano che Sole avrà la peggio nel terribile incidente d'auto con Agata ed avrà bisogno di una trasfusione per salvarsi. Sarà proprio Agata a salvare la giovane donandole il suo sangue, poi farà una scoperta sconvolgente sul passato di Guido. Quest'ultimo, invece, scoprirà che Federico è il padre del bambino che aspetta Sole e lo affronterà. Infine, Colaprico cercherà di approfittare della situazione per colpire la famiglia Borghi. Buongiorno mamma, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 18 maggio 2021), dopo lo spostamento al martedì della scorsa settimana, torna domani 19con la quintanella quale ci sarà un avvenimento drammatico. Le anticipazioni relative a questo appuntamento rivelano cheavrà la peggio nel terribile incidente d'auto coned avrà bisogno di una trasfusione perrsi. Sarà propriore la giovane donandole il suo sangue, poi farà una scoperta sconvolgente sul passato di Guido. Quest'ultimo, invece, scoprirà che Federico è il padre del bambino che aspettae lo affronterà. Infine, Colaprico cercherà di approfittare della situazione per colpire la famiglia Borghi., ...

