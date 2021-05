Buffon: “Era giunto il momento del rinnovamento, chiunque al posto di Pirlo non avrebbe fatto meglio” (Di martedì 18 maggio 2021) Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha rilasciato negli scorsi giorni una lunga intervista a BeIN Sports in cui aveva annunciato di lasciare i bianconeri, di cui si riporta un altro estratto. È arrivato in un momento storico difficilissimo, dopo tanti anni arriva il momento del rinnovamento. Qualsiasi altro allenatore al posto di Pirlo non avrebbe fatto meglio. Non stai 20 anni alla Juve senza capire e annusare le sensazioni che ci sono. Io dopo 20 anni di Juve avevo percepito che quest’anno sarebbe stata una situazione molto difficile perché nello sport è inevitabile che dopo tanti anni arrivi un momento di rinnovamento in cui devi pagare dazio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Gianluigi, portiere della Juventus, ha rilasciato negli scorsi giorni una lunga intervista a BeIN Sports in cui aveva annunciato di lasciare i bianconeri, di cui si riporta un altro estratto. È arrivato in unstorico difficilissimo, dopo tanti anni arriva ildel. Qualsiasi altro allenatore aldinon. Non stai 20 anni alla Juve senza capire e annusare le sensazioni che ci sono. Io dopo 20 anni di Juve avevo percepito che quest’anno sarebbe stata una situazione molto difficile perché nello sport è inevitabile che dopo tanti anni arrivi undiin cui devi pagare dazio. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Il portiere della Juve a BeIN Sports: “Avevo già percepito che quest’anno ci sarebbe stata una situazione difficile… - tds1990 : @GennaroSpinaa @Frances32959929 @Er_ninazza @acmilan A parte che Grosso era fuori rosa e Del Piero giocava pochissi… - gigivas73 : @FBiasin @antoazzurro75 No quello era Toldo gol regolarissimo a buffon gli arti non si sono staccati - DevotoGennaro : @roccor28 A Napoli fu annullata l'autorete di Asamoah per fallo di Chiellini su Buffon. Era il Napoli di Benitez ????? - chrxstmxnnfbpa : @SofaScoreBR SE FOSSE O BUFFON ERA 10 -