Serena Autieri | splendida notizia | presto di nuovo in tv | dove la rivedremo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Pronta a tornare in tv con un programma tutto suo, la bravissima attrice napoletana: tutte le curiosità sulprogetto. Storie, dediche, canzoni dai luoghi di vacanza italiani: sarà questo il mix delprogramma in onda su Rai 1 dal 28 giugno e che vedrà al timone. La celebre attrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Tele_Visionaro : @Raiofficialnews @RaiUno Felice per il ritorno da protagonista della bravissima Serena Autieri - Tele_Visionaro : RT @Raiofficialnews: Dediche dal vivo ma anche a distanza: una poesia, una canzone o una scena di un film. Il mattino di @RaiUno si riempi… - Teleblogmag : L'attrice e cantante al timone del nuovo programma del mattino estivo di #rai1 #serenautieri Iscriviti gratuitamen… - Raiofficialnews : Dediche dal vivo ma anche a distanza: una poesia, una canzone o una scena di un film. Il mattino di @RaiUno si rie… - CatelliRossella : Serena Autieri, in Dedicato pubblico protagonista - Tv - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Autieri

"Dedicato a te" , è un programma con al timone la bellissima e bravissima attrice e cantante, recentemente vista nella fiction Mediaset "Buongiorno, mamma" con Raul Bova. Ladal 28 giugno su Rai1 porta in tv le dediche radiofoniche nella trasmissione che si chiama ...Come si diceva all'inizio, c'è anche spazio per i nuovi programmi, come Dedicato che fa il suo esordio in Rai con un programma giornaliero tutto suo. L'attrice e presentatrice ...Dedicato, Serena Autieri nel mattino estivo di Rai Uno. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!A Uomini e Donne si torna a parlare di Roberta e Riccardo: la coppia è definitivamente scoppiata con la dama che rivela... Ecco il video Witty Tv ...