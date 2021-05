Scherzi a parte, tutto pronto per il ritorno: i dettagli (Di lunedì 17 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Scherzi a parte è pronto a tornare. Ed ecco che sulla trasmissione arrivano le prime voci e le prime indiscrezioni: i dettagli. Scherzi a parte è senza alcun dubbio una delle trasmissioni più amate e seguite del mondo Mediaset. Sono tanti i ricordi che i telespettatori hanno legati a questo format, che ha, a suo Leggi su youmovies (Di lunedì 17 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.a tornare. Ed ecco che sulla trasmissione arrivano le prime voci e le prime indiscrezioni: iè senza alcun dubbio una delle trasmissioni più amate e seguite del mondo Mediaset. Sono tanti i ricordi che i telespettatori hanno legati a questo format, che ha, a suo

Advertising

AxxMassimo : @Francescovic17 @Marco_viscomi @juanito1897due Adesso esperienza ne ha ?? Scherzi a parte ...non so' che idee abbian… - paintingcolours : comunque a parte gli scherzi mi sono letta una fanfiction bellina bellina su jk e c'aveva un piercing alla lingua q… - 1511maxi : @SoloCristy è un Sarrri .. ?? ma molto meglio dai a parte gli scherzi, chiunque si metta in panca (che sia bravo… - mauro_marley : @C_Lo_S A parte gli scherzi, in determinate condizioni, bello rilassato, sul divano e con un gelato in mano te la viaggi proprio - ariafritta : RT @Mary92747390: IN CHE SENSO #Ariana SI È SPOSATA IN SEGRETO? JXJDJSJSSJ A parte gli scherzi, sono davvero felice per lei, merita di e… -