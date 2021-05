Italiano pronto a rimpiazzare De Zerbi al Sassuolo: Napoli defilato nella corsa (Di lunedì 17 maggio 2021) Ormai è ufficiale la scelta di Roberto De Zerbi di lasciare il Sassuolo per poi avvicinarsi allo Shakhtar che sarebbe pronto ad accoglierlo. Il suo addio, però, lascerebbe la panchina neroverde senza un conducente alla guida anche se il club di Reggio Emilia pare che non si sia fatto trovare impreparato mettendo nel mirino Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia e autore di una salvezza non facile da conquistare. Dunque, i contatti tra tecnico e club sarebbero continui e la situazione sembra andare verso una giusta direzione. Ricordando anche che la figura di Italiano fu anche sondata dal Napoli negli scorsi mesi. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Ormai è ufficiale la scelta di Roberto Dedi lasciare ilper poi avvicinarsi allo Shakhtar che sarebbead accoglierlo. Il suo addio, però, lascerebbe la panchina neroverde senza un conducente alla guida anche se il club di Reggio Emilia pare che non si sia fatto trovare impreparato mettendo nel mirino Vincenzo, allenatore dello Spezia e autore di una salvezza non facile da conquistare. Dunque, i contatti tra tecnico e club sarebbero continui e la situazione sembra andare verso una giusta direzione. Ricordando anche che la figura difu anche sondata dalnegli scorsi mesi.

Advertising

FootballScout24 : RT @NicoSchira: Il #Sassuolo ha messo nel mirino da tempo Vincenzo #Italiano (ha clausola da €1M per liberarsi), ma #Spezia non vuole perde… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Il #Sassuolo ha messo nel mirino da tempo Vincenzo #Italiano (ha clausola da €1M per liberarsi), ma #Spezia non vuole perde… - Robimente : @aleros_acm @LUZrossonero Se consideri che conosce anche lo spagnolo, parla un inglese perfetto e che ha cominciato… - iheanx : RT @NicoSchira: Il #Sassuolo ha messo nel mirino da tempo Vincenzo #Italiano (ha clausola da €1M per liberarsi), ma #Spezia non vuole perde… - AMinghetti : RT @NicoSchira: Il #Sassuolo ha messo nel mirino da tempo Vincenzo #Italiano (ha clausola da €1M per liberarsi), ma #Spezia non vuole perde… -