Da oggi la Sicilia passa in giallo: vaccini per i 40enni come prenotarsi? (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo un lungo tempo in zona arancione (costellato peraltro da molteplici zone rosse) la Sicilia torna a essere gialla. Boccata d’ossigeno per i Siciliani, che potranno tornare ad assaggiare un po’ di normalità, sempre ricordando di essere responsabili. Intanto, però, in Sicilia scarseggiano le dosi di Pfizer e Moderna, e la regione ha fermato gli Open Day per garantire le prenotazioni. Tale carenza di dosi è dovuto all’apertura delle prenotazioni dei 50enni: in 150mila si sono riversati nei vari Hub dell’Isola per farsi somministrare il vaccino. Pertanto, per mettere in sicurezza le seconde somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna programmate la prossima settimana, l’assessorato regionale della Salute ha imposto la sospensione della modalità Open day per queste due tipologie di vaccini, ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo un lungo tempo in zona arancione (costellato peraltro da molteplici zone rosse) latorna a essere gialla. Boccata d’ossigeno per ini, che potranno tornare ad assaggiare un po’ di normalità, sempre ricordando di essere responsabili. Intanto, però, inscarseggiano le dosi di Pfizer e Moderna, e la regione ha fermato gli Open Day per garantire le prenotazioni. Tale carenza di dosi è dovuto all’apertura delle prenotazioni dei 50enni: in 150mila si sono riversati nei vari Hub dell’Isola per farsi somministrare il vaccino. Pertanto, per mettere in sicurezza le seconde somministrazioni deiPfizer e Moderna programmate la prossima settimana, l’assessorato regionale della Salute ha imposto la sospensione della modalità Open day per queste due tipologie di, ...

Tg1Rai : Da oggi con Sicilia e Sardegna quasi tutta l'Italia è in fascia gialla. Solo la #valledaosta resta in arancione. Ne… - calvi1956 : RT @AlefreePalestin: Oggi è così #siracusa #sicilia @cinziasally @maddalena2471 @fabcet @MastriTina @roma_paoletta @ksnt63 @RITADILULLO1 @L… - ostefano71 : @24Mattino @paolomieli Forse Di Maio #conte1 avrebbe fatto meglio ad impostare Alitalia per portare in Cina il vino… - blogsicilia : #notizie #sicilia Sangiovanni: in radio da oggi con il primo singolo “Malibu” - - Giuggio72684862 : RT @AlefreePalestin: Oggi è così #siracusa #sicilia @cinziasally @maddalena2471 @fabcet @MastriTina @roma_paoletta @ksnt63 @RITADILULLO1 @L… -