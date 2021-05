COVID | cinque guarigioni al “Moscati” di Avellino | il punto sui ricoveri

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina sono stati dimessi dalle areedell’Azienda Ospedaliera3 pazienti: una 74enne die una 25enne di Montoro, ricoverate nel plesso ospedaliero di Solofra, e un 56enne di Somma Vesuviana, ricoverato nell’Unità operativa di Malattie Infettive. Altri due pazienti, risultati negativi a due tamponi molecolari naso-faringei, sono stati trasferiti in reparti non. Nelle areedell’Aziendarisultano al momento ricoverati 50 pazienti: 5 in terapia intensiva, 21 nelle aree verde e gialla delHospital, 4 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e 20 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

