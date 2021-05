Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 maggio: 5.753 nuovi casi (Di domenica 16 maggio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 16 maggio 2021, registrano 5.753 casi e 93 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, in calo il numero dei decessi. Tasso di positività al 2,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 328.882 con un decremento di -3.948 casi. 60 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 9.603 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 350mila, e sotto i 13mila il totale dei ricoverati, oggi è di 12.134 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 maggio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 162021, registrano 5.753e 93 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, in calo il numero dei decessi. Tasso di positività al 2,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 328.882 con un decremento di -3.948. 60 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 9.603 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 350mila, e sotto i 13mila il totale dei ricoverati, oggi è di 12.134 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

"Festa Inter, no aumento contagi Milano"/ Cislaghi (epidemiologo): "rischi al chiuso" BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 16 MAGGIO/ Ministero Salute: 93 morti, 5.793 nuovi casi Un imponente assembramento, con alcuni tifosi senza mascherine, che ha fatto gridare allo scandalo esperti e ...

Covid. 5753 positivi, 93 decessi. 202.573 test, tasso positività stabile al 2,8% AgenPress - Sono 5.753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.659. Sono invece 93 le vittime in un giorno, in calo rispetto ai 136 di ieri, rappresentano il ...

Coronavirus Italia: la pandemia frena ancora, oggi 5.753 casi e 93 vittime Il Sole 24 ORE The Dark Side of the Show 2021 La trama di The Dark Side of the Show (2021). Il docufilm è dedicato a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che è stato bruscamente fermato per via della pandemia di COVID-19. A marzo del 202 ...

Coronavirus, oggi 5.748 nuovi casi. Scende il numero degli attualmente positivi 18.23 - Il bollettino di oggi in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 202.573 tamponi.

