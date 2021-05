Sondaggi politici | Fratelli d’Italia sempre più vicina a PD e Lega | la Meloni “vede” il sorpasso

(Di sabato 15 maggio 2021)più in calo,più su. Emerge questo dall’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, che evidenzia l’ennesimo calo del Carroccio. Il partito guidato da Matteo Salvini perde un altro 0,6% rispetto all’ultimoo e scende sotto la soglia del 22%. Se ci si recasse oggi alle urne, laconquisterebbe L'articolo NewNotizie.it.

Se ci si recasse oggi alle urne, la Lega conquisterebbe il 21,7% dei voti , un risultato lontanissimo da quel 35% che appariva su tutti idell'estate 2019. Un calo progressivo, quello del ...ELETTORALI OGGI 15 MAGGIO 2021ELETTORALI OGGI " Torna a crescere la Lega, e questa per il partito di Matteo Salvini è una notizia, dopo tante settimane con il ...A Benevento fa molto meno rumore mediatico lo scollamento esistente all'interno dello schieramento di 'centrodestra' che si vorrebbe alternativo all'attuale amministrazione mastelliana, dopo averne co ...C'è un momento in cui la dimensione umana della politica straborda e dilaga travolgendo la tenzone quotidiana, oscura lo scandirsi dell'agenda fatta di provvedimenti, botte e risposta tra leader, ...