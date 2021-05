Parigi | la polizia tenta di interrompere la manifestazione pro-Palestina | lanci di lacrimogeni contro le persone – Video

(Di sabato 15 maggio 2021) Le forze dell’ordine hanno caricato e disperso con gli idranti alcune decine diche si erano radunate attorno al quartiere di Barbès, a, per unadi sostegno ai palestinesi vietata dal prefetto e dal tribunale regionale. Di fronte alla determinazione a manifestare, sono stati schierati 4.200 fra poliziotti e gendarmi che hanno evitato raggruppamenti utilizzando idranti e. Dalle 15, sono in corso nel quartiere scontri fra manifestanti e agenti e qualche carica. I piccoli gruppi gridano “libera”, “Israele assassini”, “Fuori Israele, lanon è tua”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

